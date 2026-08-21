Ексдержсекретар Мінрегіону пішов на угоду у справі Чернишова і отримав умовний строк

Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокуратурою і колишнім державним секретарем Мінрозвитку громад та територій Василем Володіним, який працював під керівництвом Олексія Чернишова.

Відповідний вирок від 17 серпня міститься в Єдиному судовому реєстрі.

Вищий антикорупційний суд призначив Володіну умовно 8 років увʼязнення і відпустили із випробувальним терміном у 2,5 роки. Суд конфіскував квартиру, яку Володін отримав як неправомірну вигоду, також Володін має відшкодувати майже 0,5 млн грн збитків і перерахувати 2,5 млн грн до фонду "Повернись живим".

У документі говориться про наявність обставин, які пом'якшують покарання: "щире каяття, активне сприяння досудовому розслідуванню та часткове відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням".

Нагадаємо, що минулого року антикорупційні органи повідомили Володіну про підозру. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заяили, що викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад мільярд гривень збитків.

Повідомлялося, що у 2022 році Володін надав від імені Мінрегіону дозвіл держпідприємству "Укркомунобслуговування" укласти договір забудови земельної ділянки із компанією "Сітігазсервіс". За це він отримав понад 2,5 млн грн неправомірної вигоди – така вартість квартири площею 63 кв. м.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у м. Києві площею понад 11 га під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили посадових осіб Мінрегіону та директорку держпідприємства.

Посадові особи міністерства в період, коли його очолював Олексій Чернишов, створили умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, держсекретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов'язання, а директорка держпідприємства незаконно уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

Забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп'ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила мільярд гривень.

За реалізацію оборудки забудовник та його довірена особа надали службовим особам міністерства та визначеним ними особам знижку на квартири у вже побудованих у Києві житлових комплексах. Вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості близько 30 тис. грн. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди антикорупційні органи оцінили у 16,8 млн грн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру члену правління НАК "Нафтогаз України" Василю Володіну, директору з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максиму Горбатюку та колишній директорці державного підприємства "Укркомунобслуговування" Аллі Сушон.

Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов, який раніше був міністром розвитку громад та територій, отримав підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Національне антикорупційне бюро повідомило, що він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.