"Ефект Трампа" ще скоротить кількість європейських туристів до США – France24

Жорстка імміграційна та націоналістична політика президента США Дональда Трампа, стрімкі тарифи та інші фактори можуть відлякати багатьох потенційних європейських туристів від відвідування цієї країни.

Про це пише видання France24.

Поки після першого падіння потік туристів відновився. Але це відбулося, зокрема, через те, що у квітні європейські авіакомпанії пропонували рейси зі знижками, пояснює France24.

Так, кількість відвідувачів США із Західної Європи в березні впала на 17% порівняно з тим же місяцем минулого року, але потім зросла на 12% у квітні, згідно з даними туристичного офісу США.

Німецька туристична асоціація (DRV) повідомила, що кількість німців, які подорожують до Сполучених Штатів, впала на 28% у березні, але зросла на 14% у квітні.

За даними туристичного офісу США, кількість британських туристів, які відвідали Сполучені Штати у квітні, зросла на 15% у річному обчисленні, після падіння на 14% у березні.

Організація, що представляє більшу частину французького туристичного сектору, Entreprises du Voyage, повідомила, що кількість французьких відвідувачів Америки впала на 8% у березні і ще на 12% у квітні. За її оцінками, влітку кількість виїздів до США впаде на 11%.

"Наприкінці березня кілька європейських країн закликали своїх громадян переглянути свої проїзні документи для в'їзду до США після кількох випадків, коли європейців затримували після прибуття, а потім депортували", – говориться у статті.

Але образи з боку адміністрації США щодо європейців змушують багатьох переглянути своє ставлення до США та свої плани щодо туристичних поїздок, зазначено у статті.

Зокрема, це коментарі про Британію як "випадкову країну", і навіть "публічне приниження Трампом президента України Володимира Зеленського під час візиту до Білого дому в лютому".

Видання зазначає, що європейці звертають увагу на поляризаційну риторику і політичні дії адміністрації Трампа, а також непокояться щодо посилення прикордонної та імміграційної політики.

"Ефект Трампа" скоротить кількість французьких туристів, які поїдуть до США цього року, на чверть, прогнозують французькі туроператори.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що США можуть стати єдиною країною, яка цього року зазнає падіння доходів від туризму розміром 12,5 мільярда доларів. За оцінками Світової ради з питань туризму і подорожей (WTTC), витрати іноземних туристів у 2025 році зменшаться на 7% — до менш ніж 169 мільярдів дол, що на 12,5 мільярда менше, ніж роком раніше.

Особливо сильно втрати вдарять по великих туристичних центрах, зокрема Нью-Йорку, який очікує на 800 тисяч менше іноземних відвідувачів і 4 мільярди дол втрат. Туристичні регіони вздовж канадського кордону також повідомляють про суттєве падіння бронювань.