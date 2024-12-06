Дунайское пароходство продает морской флот: невозможно конкурировать с частниками

ПрАО "Украинское Дунайское пароходство" решило продать шесть сухогрузных судов в качестве непрофильных активов.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Ключевой сегмент УДП - грузовые речные перевозки. Должны избавиться от убыточных непрофильных активов и направить ресурсы на модернизацию речного флота", - говорится в сообщении.

Торги состоятся в системе Prozorro.Продажи 13 декабря 2024 года. Все шесть сухогрузных судов (теплоходы Измаил, Вилково, Рени, Виана ду Каштело, Килия и Татарбунары) выставлены на продажу одним лотом.

"Судовладельцев безусловно более интересуют отремонтированные Вилково и Измаил, с документами, готовые к работе. Однако важно, чтобы покупателя нашли также Татарбунары, Виана ду Каштело, Килия и Рен", которые уже много лет находятся в отстое", - рассказали в компании.

В УДП напомнили, что во время блокирования портов Одессы правительство поставило задачу обеспечить вывоз агропродукции из дунайских портов. И при прошлогодних фрахтовых ставках восстановление морского флота было выгодной инвестицией с коротким сроком окупаемости.

Но после снятия блокады с портов Одессы фрахтовые ставки упали в несколько раз, и "дальнейшая тенденция неутешительна". Потому что, имея два рабочих судна, почти невозможно конкурировать с частниками, которые оперируют сотнями единиц разного флота и работают на разных рынках.

В компании рассказали, что именно в сегменте грузовых речных перевозок у пароходства есть перспективы развития.

Напомним:

Суд Вены отказал представителям РФ, которые много лет требовали выселить Украинское Дунайское пароходство из зданий в центре австрийской столицы.