ДСНС дало поради щодо використання газових обігрівачів

Активне використання генераторів, газових пальників і пічного опалення значно підвищує ризик виникнення пожеж та отруєнь чадним газом, тому ДСНС спрямовує зусилля на запобігання надзвичайним подіям у побуті.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У період планових та аварійних відключень електроенергії офіцери-рятувальники посилюють профілактичну роботу з населенням.

Зокрема, на Житомирщині рятувальники проводять роз'яснювальні бесіди у пунктах незламності та на об'єктах із масовим перебуванням людей.

"Громадянам наголошують на суворій забороні використання генераторів і газових пальників у житлових приміщеннях, підвалах чи поблизу вікон через ризик накопичення смертельно небезпечного чадного газу. Таку техніку дозволено експлуатувати лише на відкритому повітрі", – зазначає ДСНС.

Окрему увагу рятувальники приділяють безпечному користуванню обігрівачами та пічним опаленням. Мешканцям нагадують про неприпустимість перевантаження електромережі та використання несправних приладів.

Газові обігрівачі не можна залишати без нагляду під час використання, наголосив також представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Владислав Багнюк у телеетері, передає "Укрінформ".

"Такі прилади мають використовуватися виключно в присутності людини. Також необхідно пам'ятати, що дітям все цікаво, і якщо дитина лишається вдома сама, то ні в якому разі цей прилад не має використовуватись", – наголосив рятувальник.

Говорячи про безпечність експлуатації таких приладів, він підкреслив, що всі з'єднання мають бути герметичними. Якщо прилад має якісь зовнішні деформації, його не можна використовувати.

Якщо у процесі експлуатації з'явився незвичний запах або звуки, потріскування, необхідно припинити використання прилада і звернутися до фахівців для перевірки.

У разі виникення пожежі потрібно передусім накрити осередок вогню пожежним покривалом або будь-якою цупкою тканиною, наприклад ковдрою, щоб перекрити доступ кисню. "Немає доступу кисню – пожежа припиняється", – нагадав Багнюк.

"При експлуатації печей важливо вчасно очищати димоходи, стежити за відсутністю тріщин і в жодному разі не використовувати легкозаймисті рідини для розпалювання", – зазначають також у ДСНС.

