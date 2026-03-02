Промислове виробництво Індії зросло на 4,8% за рік

Промислове виробництво Індії зросло на 4,8% у річному вимірі в січні порівняно з переглянутим зростанням на 8% місяцем раніше, як показали урядові дані в понеділок.

Про це повідомляє Reuters.

Економісти, опитані Reuters, очікували зростання промислового виробництва на 6,5% у майбутньому.

Нагадаємо:

Індія планує до 2030 фінансового року залучити 19,7 млрд доларів від продажу акцій державних підприємств шляхом первинного розміщення акцій, про що було оголошено в понеділок.