ДПС: кількість зупинених податкових накладних скоротилася у 5 разів

Кількість зупинених податкових накладних скоротилася майже в 5 разів порівняно з початком 2025 року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

"На початок серпня показник становить 0,16 %, і в середньому він коливається 0,14 % – 0,16 %. На початок 2025 року – 0,76 %", – розповіла очільниця ДПС Леся Карнаух.

Найчастіше причиною зупинення реєстрації залишається невідповідність між придбаними та реалізованими товарами. Це 72 % усіх зупинених накладних.

Йдеться про ситуації, коли система фіксує так званий "дисбаланс на віртуальному складі" – коли обсяг або вид товарів у продажу не відповідає попереднім придбанням.

Ще 20,7 % – пов'язані з тим, що платник уже має статус ризикового, зазначила очільниця ДПС.

Наразі у переліку ризикових платників перебувають 13,2 тисячі суб'єктів господарювання. На початок 2025 року – 24,9 тисячі.

До переліку ризикових можуть потрапити платники, якщо комісією контролюючого органу встановлено ознаки здійснення ризикових операцій.

Наприклад, недостатня кількість працівників для здійснення заявлених операцій, відсутність необхідних основних засобів, участь у схемах формування ризикового податкового кредиту або господарські операції з контрагентами, які вже мають ризиковий статус.

Ще один приклад – підприємство купує один товар, а продає зовсім інший, походження якого не підтверджене по ланцюгу постачання. Або штучно формує податковий кредит через операції, які не відповідають його звичайній діяльності.

Все це сигнали для додаткового дослідження діяльності платника, зазначають у податковій.

"Менше блокувань – це не про статистику ДПС. Це про можливості для тих, хто працює чесно, працювати "без нервів" та штучних барʼєрів", – наголосила Карнаух.

Нагадаємо:

У липні 2025 року у ДПС розповіли, що Україні з початку року кількість заблокованих податкових накладних та ризикових підприємств скоротилася вдвічі.

У кінці квітня тодішній голова ДПС Руслан Кравченко запевняв, що Державна податкова служба зменшила кількість заблокованих податкових накладних: наразі це 0,37%.