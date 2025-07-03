Заблоковані податкові накладні та ризикові фірми: ДПС оголосило про різке скорочення

В Україні з початку 2025 року кількість заблокованих податкових накладних та ризикових підприємств скоротилася вдвічі.

Про це розповіла в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух під час зустрічі команди ДПС із представниками майже 50 бізнес-асоціацій та громадських організацій

"Блокування податкових накладних – з початку року скоротили цей показник вдвічі. Наразі він складає 0,36 %. І робота над зменшенням показника триває.

Більше, ніж вдвічі скоротили та кількість субʼєктів, віднесених до категорії ризикових – з 27 тисяч до 13 тисяч", – сказала Леся Карнаух.

Вона також розповіла, що запропоновані ДПС зміни дозволять системно зменшувати кількість блокування податкових накладних, спростити процедуру реєстрації, підвищити ефективність автоматизованого моніторингу, мінімізувати адміністративний тиск.

За словами Карнаух, що стосується рішень судів, то позиція незмінна: є рішення судів, які набрали законної сили, – податкова їх виконує.

"Це незмінна позиція. Якщо податкова неправа – маємо це виправляти. Кількість скарг на невиконання рішень судів значно скорочується. Але, якщо є рішення, які шкодять інтересам держави, – ми не відступимо. Такої ж свідомої позиції вимагаємо і від платників податків. Є рішення суду – виконуйте. Не намагайтеся під надуманими приводами затягувати час", – наголосила в.о. голови ДПС.

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Нагадаємо:

У кінці квітня тодішній голова ДПС Руслан Кравченко запевняв, що Державна податкова служба зменшила кількість заблокованих податкових накладних: наразі це 0,37%.