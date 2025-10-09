Для арештованого готелю "Турист" у Львові шукають управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів проводить на Prozorro відкритий конкурс із відбору управителя для готелю "Турист" у Львові, арештованого та переданого в АРМА за ухвалою Печерського районного суду Києва.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За результатами незалежної оцінки, ринкова вартість готельного комплексу становить 206 млн 610 тис. грн (без ПДВ).

Зазначається, що "Турист" – бізнес-готель у престижному районі Львова з високим потенціалом комерційного використання. До складу активу входять:

готельний комплекс на 9 поверхів (4851,8 кв. м);

будівля ресторану (1552 кв. м).

Основне приміщення, окрім спальних номерів, містить бар, конференц-зал, медичний кабінет та інші супутні сервіси. Поруч — майданчик для паркування. Актив розташований на земельній ділянці площею 0,6721 га.

Нагадаємо:

Національному агентству з розшуку та менеджменту активів передали в управління 15 мільйонів гривень, які були вилучені у колишнього депутата Володимира Макеєнка під час обшуку.

АРМА передасть в управління 87% акцій акціонерного товариства "Дніпроважмаш". Це одне з найбільших машинобудівних підприємств України.