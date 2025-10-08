АРМА передасть в управління завод у Дніпрі

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало передасть в управління 87% акцій акціонерного товариства "Дніпроважмаш". Це одне з найбільших машинобудівних підприємств України.

Про це оголошено на сайті АРМА.

Агентство розпочало прийом пропозицій від потенційних управителів щодо управління пакетом акцій акціонерного товариства.

Підприємство, розташоване у місті Дніпро, є важливим виробником обладнання для металургійних комбінатів, трубопроводів, метрополітенів та гірничодобувної промисловості.

"Актив було арештовано в рамках кримінального провадження. За даними слідства, обладнання заводу незаконно передавали до РФ для використання у військово-промисловому комплексі", – говориться у повідомленні.

Як виявилося, одне з найбільших машинобудівних підприємств України раніше працювало на російський військово-промисловий комплекс.

Дії фігурантів кваліфіковано за статтею Кримінального кодексу України про пособництво державі-агресору, говориться у повідомленні.

Під час нещодавнього виїзного огляду арештованого майна АТ "Дніпроважмаш" співробітники АРМА виявили протиправне використання активів. Матеріали передано правоохоронним органам, за якими було порушено кримінальну справу.

За інформацією слідства, фігуранти кримінального провадження "здійснювали передачу обладнання та устаткування підприємства до рф з метою його подальшого використання у ВПК та інших галузях економіки держави-агресора".

