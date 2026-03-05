Девальвація національної валюти прогнозована – парламентський комітет

Девальвація національної валюти є прогнозованою та частково сезонною, і ризик девальвації передбачено у Бюджетній декларації.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Девальвація національної валюти є прогнозованою та частково сезонною. Вона також зумовлена економічною ситуацією в умовах війни, коли імпорт перевищує експорт, а також впливом подій на Близькому Сході, заявив він.

Гетманцев відзначив, що долар дещо зміцнився не лише в Україні, а й щодо основних світових валют, таких як євро, ієна та швейцарський франк.

"Національний банк не бачить особливих ризиків у цьому питанні. Минулого року ми повернулися до 8% (грудень до грудня) і рухаємося далі, щоб забезпечити в державі цінову стабільність. У регулятора – достатньо професійна команда, яка тримає руку на пульсі", – наголосив голова комітету.

Питання інфляції та повернення її до цільового показника – це виключно мандат Національного банку, додав він.

За його словами, окремо варто враховувати сезонні коливання валютного курсу. Зростання курсу долара наприкінці – початку року, за словами Гетманцева, є звичним явищем. Воно спостерігається майже щороку на тлі розширення дефіциту зовнішньої торгівлі.

"Зараз до цього додалось загострення ситуації на Близькому Сході, що призвело до ситуативного зміцнення попиту на долар як активу "тихої гавані"", – сказав він.

Водночас у державному документі середньострокового бюджетного планування — Бюджетній декларації — передбачено ризик девальвації курсу національної валюти.

У середньому на 2026 рік обмінний курс, спрогнозований Мінекономіки, становить 44,7 грн/дол., на 2027 рік – 45,2 грн/дол., на 2028 рік – 45,6 грн/дол.

При цьому, за словами Гетманцева, було б дивно очікувати, що гривня демонструватиме зміцнення у країні, яка вступила у п'ятий рік повномасштабної війни та де економіка переживає складні виклики.

Нагадаємо:

Заступниця міністра фінансів Ольга Зикова заявила, що девальвація гривні – реакція економіки на екстремальні умови війни, яка допомагає спрямувати споживчий попит на вітчизняних виробників.

Станом на 4 березня офіційний курс долара щодо гривні збільшився до 43,45 грн, євро зменшився до 50,45 грн.

Нацбанк не бачить підстав для різкого стрибка курсу валют, бо Україна має "подушку безпеки" у вигляді міжнародних резервів, які на початку 2026 року сягали майже 60 млрд дол.