У січні імпорт електромобілів в Україну впав у 14 разів

У січні українці зменшили імпорт електричних автомобілів у 14 разів.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Зокрема, внутрішні перепродажі (3 553 угоди) – це єдиний сегмент, який зберіг відносну стабільність. Попри просідання на -17,0% (відносно грудня), у річному вимірі ми бачимо істотний ріст — +105,0% (відносно січня 2025).

За словами аналітиків, це означає, що вторинний ринок уже сформований і живе своїм життям, незалежно від митних перипетій.

В сегменті імпорту вживаних електромобілів зафіксовано справжнє "падіння у прірву" — -94,5% відносно грудня.

"Для порівняння: у грудні кількість ввезених авто вимірювалася десятками тисяч, а в січні потік фактично зупинився. Навіть порівняно з минулим січнем падіння склало -53,7%", – підкреслюють експерти.

Сегмент нових електромобілів також відреагував болісно — просідання на -85,2% за місяць. Проте, на відміну від вживаних, нові авто все ще демонструють позитивну динаміку до минулого року (+35,6%), що, за словами експертів, свідчить про інерцію офіційних дилерів та великих корпоративних замовлень.

Аналітики наголошують, що головний і єдиний фактор такої аномалії — повернення ПДВ.

Грудневий ажіотаж: Усі, хто планував покупку електромобіля у 2026 році, зробили це в грудні 2025-го, щоб встигнути до введення податку. Це вимило і кошти покупців, і логістичні потужності. Завищені очікування ціни: Тепер імпортовані авто стають дорожчими мінімум на 20% (сума ПДВ). Ринок завмер в очікуванні: перевізники придивляються до нових правил гри, а покупці звикають до нових цінників. Внутрішній ринок як рятівний круг: Оскільки машини, що вже знаходяться в Україні, не підпадають під нові податкові навантаження, активність перемістилася саме сюди. Показник +105% чітко вказує, що попит нікуди не зник, він просто переорієнтувався на внутрішній ресурс.

"Очікуємо, що лютий-березень також будуть депресивними для імпорту, поки складські запаси "безпдвшних" машин у дилерів та перекупів не почнуть закінчуватися.

Справжню ціну "нового життя" з ПДВ ми побачимо ближче до середини весни, коли ринку доведеться купувати за новими правилами", – прогнозують експерти.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року український автопарк поповнили понад 32,8 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення (нових та з пробігом), що у 8,6 раза більше, ніж роком раніше.