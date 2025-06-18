Держава продала "Укрбуд" грузинському бізнесмену

Державну "Будівельну компанію "Укрбуд" продали на онлайн-торгах за 805 мільйонів гривень.

Про це пише Forbes Ukraine.

Переможцем торгів стало ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс", що належить громадянину Грузії Давіду Бежуашвілі. Він запропонував ціну, втричі більше від стартової, яка становила 262,6 млн грн (без ПДВ). В аукціоні брали участь п’ять компаній.

"Компанія-переможець запропонувала на 1000 грн більше, ніж "Техно-Онлайн" Марини Айаб. Інші учасники торгів – "Аларіт-Пром-" Сергія Сподіна, "Юніверсал Девелопмент" Вячеслава Супруненка, "Тамен" Володимира Лукʼянчикова", – говориться у публікації.

Основна діяльність "Петро Ойл енд Кемікалс" – виробництво продуктів нафтоперероблення, за даними YouControl. Виторг підприємства за 2024 рік – 1,4 млн грн, йдеться на аналітичному порталі. Бенефіціар компанії – Давід Бежуашвілі із Грузії", – говориться у публікації.

Кабмін включив "Укрбуд" до переліку обʼєктів великої приватизації у вересні 2024 року, у березні 2025-го – затвердив стартові ціну та умови продажу.

За 21 рік компанія збудувала десяток заводів, чотири житлові будинки в Києві, брала участь у спорудженні саркофагу над четвертим блоком ЧАЕС.

У 2024 році виторг "Укрбуду" скоротився майже вдвічі – до 67 млн грн порівняно з минулим роком, збиток зріс вчетверо – до 13,5 млн грн, свідчить консолідований фінзвіт компанії, яка володіє 16 підприємствами.

"У 2024 році компанія нічого не будувала, від ремонту приміщень отримала 5,3 млн грн виторгу, йдеться у відповіді компанії на запит Forbes Ukraine", – говориться у публікації.

"Торік "Укрбуд" найбільше заробив на оренді: 42 600 кв. м нерухомості принесли компанії майже 44 млн грн. Серед її активів – десятки адміністративних та виробничих будівель, різноманітні споруди, офіси, а також база відпочинку "Проектувальник" у Дніпропетровській області", – повідомляє Forbes Ukraine.

Загалом у власності держкомпанії – 114 000 кв. м нерухомості у різних регіонах. Частина знаходиться на тимчасово окупованих територіях – у Донецьку, Макіївці, Маріуполі. У користуванні "Укрбуду" – 15 земельних ділянок загальною площею 11,6 га у Києві, Дніпрі, Львові, Сумах, Житомирі та інших містах. У державної корпорації «Укрбуд» немає активів приватної "Укрбуд Девелопмент", яка разом із пов’язаними компаніями залишила по собі 25 недобудов у Києві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив рішення включити 100% акцій "Будівельної компанії "Укрбуд" до переліку об'єктів великої приватизації. Вартість активів "Будівельної компанії "Укрбуд" на кінець 2023 року становила 266,6 млн грн.

Повідомлялося, що "Будівельна компанія "Укрбуд" є однією з компаній, пов’язаних з іншою юридичною особою – "Українською державною будівельною корпорацією "Укрбуд". Президентом держкорпорації "Укрбуд" протягом 2010-2016 років був Максим Микитась.

У січні 2023 року Фонд держмайна України отримав в управління "Укрбуд" як актив, що не підлягає приватизації.

У жовтні 2023 року голова наглядової ради Віктор Лещинський заявляв, що "Будівельна компанія "Укрбуд" планує затвердити стратегію розвитку на п'ять років і змінити назву.

Також раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 15 січня звільнив від кримінальної відповідальності ексголовного архітектора Києва Сергія Целовальника та генерального директора ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду через закінчення строків давності.

Київська міськрада 2002 року передала землю в центрі столиці в оренду приватній фірмі для будівництва житлового будинку з басейном для середньої школи №130. У 2008 році будівництво припинилося через брак коштів - далі компанія-забудовниця взялася завершити проєкт.

Також повідомлялося, що сукупний дохід будівельних компаній-лідерів за даними Індексу Опендатабота 2025 сягнув 49,49 млрд грн, що на 41% більше, ніж у 2023 році. Сукупний прибуток лідерів зріс у 1,6 раза — до 3,09 млрд грн.