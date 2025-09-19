Не лише міста-мільйонники: де в Україні високий попит на купівлю житла

У серпні високий попит на купівлю нерухомості було зафіксовано не лише в областях з містами-мільйониками, а й в Чернівецькій, Волинській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській та інших.

Про це йдеться в дослідженні від OLX Нерухомість.

Згідно з аналітикою, у Чернівецькій області на 1 оголошення про продаж квартир припадало близько 15 відгуків. Для порівняння: у серпні 2024 року у Чернівецькій області фіксували 11 відгуків на 1 оголошення.

В середньому 11 відгуків на 1 оголошення про продаж квартир припадало у Волинській та Житомирській областях. На четвертому місці за попитом – Львівська та Черкаська області, орієнтовно 10 відгуків на 1 оголошення.

У Закарпатський та Івано-Франківській областях у серпні 2025 мали близько 8 відгуків на одне оголошення.

Щодо Київської та Одеської області, то у серпні 2025 зафіксували в середньому 3 відгуки на 1 оголошення, що пов’язано з вищою пропозицією щодо купівлі квартир. На такому ж рівні тут попит був і у серпні 2024.

Щодо будинків, то, як зазначають аналітики, найбільше відгуків на 1 оголошення з пропозицією купівлі спостерігали у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській області.

Зокрема, у Черкаській області було зафіксовано близько 12 на 1 оголошення про продаж на платформі. На другому місці – Кіровоградська область, 10 відгуків на 1 оголошення, на третьому – Полтавська, 9 відгуків на 1 оголошення.

У низці регіонів попит у серпні був на одному рівні – орієнтовно по 6-7 відгуків на 1 оголошення. Зокрема це Волинська, Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Херсонська, Чернівецька та Миколаївська області.

Нагадаємо:

У першому півріччі в Україні було введено в експлуатацію 51 557 нових квартир. Це на 6,7% менше, ніж за той же період торік.

У серпні у значній частині регіонів України спостерігалось зростання вартості квадратного метра на первинному ринку. Натомість вартість вторинного житла у порівнянні з липнем чіткої тенденції не демонстрував: ціни коливались у межах кількох відсотків у різних регіонах. У річному вимірі — зростання майже по всій країні.