БЭБ нашло нелегальную нефтебазу, которая продавала топливо через сеть
Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили нефтебазу в Киеве, которая продавала незаконно изготовленное топливо через сеть автозаправочных станций, расположенных на территории Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Детективы БЭБ провели санкционированные обыски и изъяли почти 280 тысяч литров горючего.
Его ориентировочная стоимость составляет более 14 млн грн.
"Назначено проведение судебных экспертиз, устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности", - говорится в сообщении.
Напомним:
Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило о подозрении председателю правления, его заместителю и финансовому директору АО "Полтаваоблэнерго" из-за организации схемы уклонения от уплаты налога на прибыль на сумму 49,5 млн грн.