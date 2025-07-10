БЭБ нашло нелегальную нефтебазу, которая продавала топливо через сеть

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили нефтебазу в Киеве, которая продавала незаконно изготовленное топливо через сеть автозаправочных станций, расположенных на территории Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы БЭБ провели санкционированные обыски и изъяли почти 280 тысяч литров горючего.

Его ориентировочная стоимость составляет более 14 млн грн.

"Назначено проведение судебных экспертиз, устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним:

Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило о подозрении председателю правления, его заместителю и финансовому директору АО "Полтаваоблэнерго" из-за организации схемы уклонения от уплаты налога на прибыль на сумму 49,5 млн грн.