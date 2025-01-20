Данська Novo Nordisk втратила статус найдорожчої компанії у Європі: хто попереду

Данський фармацевтичний виробник Novo Nordisk втратив статус найбільшої компанії Європи за ринковою вартістю, поступившись французькому конгломерату LVMH.

Про це пише Bloomberg.

Ринкова капіталізація Novo Nordisk знизилася до 355 мільярдів доларів, тоді як вартість LVMH зросла до 356 мільярдів доларів.

Novo Nordisk утримувала лідерство з вересня 2023 року, коли акції компанії різко зросли завдяки успішному запуску ліків проти ожиріння Wegovy. Усього за кілька місяців компанія стала другою в Європі, яка подолала позначку ринкової капіталізації у 500 мільярдів доларів.

Однак у червні 2024 року вартість компанії досягла піку, після чого Novo Nordisk втратила 40% капіталізації. Це сталося через проблеми з постачанням, високі ціни на препарати та загострення конкуренції у сфері лікування ожиріння та діабету. У грудні 2024 року акції компанії впали на 20% в один день через розчаровуючі результати випробувань нового препарату CagriSem.

Останнє зниження ціни акцій Novo Nordisk спричинило ймовірне рішення уряду США обмежити вартість популярних ліків, зокрема флагманських препаратів компанії Ozempic та Wegovy.

На відміну від цього, LVMH демонструє позитивну динаміку після серйозної кризи на ринку предметів розкоші, яка стала однією з найгірших за останнє десятиліття. Попит у лакшері-сегменті почав відновлюватися з четвертого кварталу 2024 року, що призвело до зростання акцій LVMH.

Читайте також: "Злетіли за межі стратосфери". Як данський фармгігант Novo Nordisk захоплює світ ліками від ожиріння