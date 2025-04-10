Через мита Трампа ціни на велосипеди в США можуть зрости на 50%

Американські виробники велосипедів попереджають про стрімке подорожчання продукції через нові мита на китайський імпорт.

Про це пише Financial Times.

Голова Kent International Арнольд Камлер заявив, що у разі збереження нинішніх мит вартість велосипедів зросте щонайменше на 30–50%.

Kent International — один з найбільших виробників у США — вже підняв ціни на 12% через 20-відсоткове мито, запроваджене раніше. ї

Додаткові 34% мита, введені минулого тижня, ще більше посилили тиск. До того ж, Трамп оголосив про нові 125-відсоткові мита на китайські товари, включаючи велосипедні компоненти.

"Наші продажі постійно падають через високі ціни", — сказав Камлер. "З нами не рахуються, попри сотні робочих місць, які ми створили до цього часу".

Компанія очікує найгірший рік продажів за останнє десятиліття — 1,4 млн велосипедів. Хоча частину виробництва Kent International перенесли до США, основні компоненти все ще надходять з Китаю.

Нагадаємо:

Генеральний директор Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеала попередила про серйозні наслідки загострення торговельного конфлікту між США та Китаєм, обсяги торгівлі товарами між двома державами можуть впасти на 80%.