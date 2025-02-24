Ціни на нафту падають на тлі відновлення експорту з Курдистану

Ціни на нафту впали, продовживши втрати минулого тижня, на тлі перспективи відновлення експорту з нафтових родовищ Курдистану.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 14 центів, або на 0,2%, до 74,29 долара за барель, в той час, як ф'ючерси West Texas втратили 22 центи, або 0,3%, до 70,18 долара за барель.

І Brent, і WTI впали більш ніж на 2 долари в п'ятницю, продемонструвавши тижневе падіння на 0,4% і 0,5% відповідно.

Ірак буде експортувати 185 000 барелів на добу з нафтових родовищ Курдистану через іраксько-турецький нафтопровід, заявив представник іракського міністерства нафти.

Міністерство нафти Іраку заявило, що всі процедури були завершені, щоб дозволити відновлення експорту через іраксько-турецький нафтопровід, що потенційно може вирішити суперечку, яка призвела до перебоїв у поставках нафти.

Окрім цього, уся увага інвесторів залишається прикутою до прогресу переговорів щодо припинення вогню в Україні. Зазначається, лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт 6 березня, щоб обговорити додаткову підтримку України та гарантії європейської безпеки.

Нагадаємо:

Ціни на нафту стабілізувалися у п’ятницю, 21 лютого, але завершують тиждень 2% зростання на тлі покращення прогнозів щодо попиту в США та Китаї.