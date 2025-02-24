Цены на нефть падают на фоне возобновления экспорта из Курдистана

Цены на нефть упали, продолжив потери на прошлой неделе, на фоне перспективы возобновления экспорта с нефтяных месторождений Курдистана.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 14 центов, или на 0,2%, до 74,29 доллара за баррель, в то время, как фьючерсы West Texas потеряли 22 цента, или 0,3%, до 70,18 доллара за баррель.

И Brent, и WTI упали более чем на 2 доллара в пятницу, продемонстрировав недельное падение на 0,4% и 0,5% соответственно.

Ирак будет экспортировать 185 000 баррелей в сутки с нефтяных месторождений Курдистана через иракско-турецкий нефтепровод, заявил представитель иракского министерства нефти.

Министерство нефти Ирака заявило, что все процедуры были завершены, чтобы разрешить возобновление экспорта через иракско-турецкий нефтепровод, что потенциально может решить спор, который привел к перебоям в поставках нефти.

Кроме этого, все внимание инвесторов остается прикованным к прогрессу переговоров о прекращении огня в Украине. Отмечается, лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит 6 марта, чтобы обсудить дополнительную поддержку Украины и гарантии европейской безопасности.

Напомним:

Цены на нефть стабилизировались в пятницу, 21 февраля, но завершают неделю 2% роста на фоне улучшения прогнозов по спросу в США и Китае.