Цены на лук снова растут: сколько он стоит

Цены на лук на украинском рынке начали расти.

Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

Так, на сегодняшний день фермеры предлагают лук к продаже в пределах 18-27 грн/кг ($0,43-0,65/кг). Это в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели.

То, что после незначительного удешевления на прошлой неделе отпускные цены на него снова начали расти, связано с заметным сокращением предложения в условиях сезонного истощения запасов лука в украинских хозяйствах, считают аналитики.

При этом торговая активность на рынке лука немного ускорилась, что также способствует росту цен.

Более существенно повысить цены фермерам пока не удается, поскольку покупатели все чаще остаются недовольны. Качество лука в хранилищах стремительно ухудшается сообщает EastFruit.

Аналитики также отмечают, что сейчас лук в Украине уже стоит в среднем на 26% дороже, чем в первой декаде мая прошлого года.

Напомним:

Ранее сообщалось, что картофель на украинском рынке стоит в среднем на 25% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время стоимость прошлогоднего картофеля на 12% ниже, чем неделю назад, - 15-24 грн/кг.

Эксперты аналитической платформы EastFruit связывают снижение цен с уменьшением спроса на картофель как среди оптовых компаний, так и среди розничных сетей.

Тенденция к росту цен на продовольственные товары в Украине продолжается. По подсчетам Украинского клуба аграрного бизнеса, в марте наибольший рост цен зафиксирован в категории овощей.

Лидером среди подорожания стали томаты (+39% за месяц), что связано с низкими объемами собственного производства и преимущественным импортом из Турции, который в последнее время немного сократился.

Также существенно подорожала морковь, которая прибавила 30% в розничной цене за месяц. Ее стоимость выросла из-за высокого уровня импортной зависимости и сезонного дефицита отечественной продукции.