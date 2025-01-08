Ціна на моркву в Україні зростає

Ціни на моркву в Україні за тиждень зросли на 10%.

Про це повідомляє EastFruit.

Наразі виробники пропонують моркву за ціною 25-32 грн за кілограм (0,59-0,76 дол/кг), залежно від якості продукції та обсягів партій.

Вартість моркви поступово зростає протягом останніх тижнів. Аналітики пов'язують це зі стабільно високим попитом на продукцію преміальної якості.

У той же час пропозиція моркви на українському ринку значно скоротилася. Багато виробників уже оголосили про завершення продажів наявних запасів.

Частина фермерських господарств продає залишкові партії або притримує продукцію, плануючи реалізувати її ближче до весни, коли ціни будуть вищими.

Станом на сьогодні вартість моркви в Україні в середньому зросла у 2,3 раза порівняно з початком січня 2024 року. Експерти зазначають, що причиною цього є зменшення врожаю через аномальні погодні умови влітку.

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