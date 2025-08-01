Дефицит пассажирских вагонов УЗ: старые списывают значительно быстрее, чем добавляют новые

Темпы старения и списания пассажирских вагонов "Укрзализныци" опережают их обновление.

Об этом сообщили в компании, комментируя перевозки пассажиров летом.

В сообщении говорится, что количество доступных для перевозки вагонов по сравнению с июлем 2024 года уменьшилось на 189 из-за старения и обстрелов РФ.

"Чтобы как можно больше пассажиров поехали в путешествие, с начала года мы добавили 39 новых вагонов. Но, к сожалению, общие темпы старения и списания вагонов пока опережают темпы обновления", - рассказали в компании.

В компании напомнили, что лето - это самый интенсивный период по количеству перевозок, в частности в июле "Укрзализныця" перевезла 2,7 миллиона пассажиров.

"Мы привлекли все возможности доступного вагонного парка. Каждый вагон перевез в среднем на 14% больше пассажиров, чем в прошлом году, благодаря назначению дополнительных оборотных рейсов", - отметили в "Укрзализныце".

Напомним:

"Укрзализныця" усилила контроль документов при посадке в поезда - нарушителей всего 0,1%.