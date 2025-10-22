Українські акції та євробонди впали після новин про відкладену зустріч Трампа з Путіним

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) після кількох днів зростання в першій половині дня середи, 22 жовтня, опустився на 2,40% – до 510,58 пункта, тоді як основний індекс біржі WIG20 виріс на 1,05%.

Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна".

Сталося це після новин напередодні ввечері про те, що анонсована зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті відкладається, як і зустріч Марко Рубіо та Сергія Лаврова через небажання Росії припиняти бойові дії.

Згідно з даними WSE, від початку дня станом на 12:53 по Варшаві курс акцій найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" зменшився на 2,99%, Milkiland – на 4,33%, агрохолдингів KSG-Agro, "Агротон" та ІМК – на 2,40%, 2,29% та 1,61%.

Акції Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами впали на 4,48%, а найбільшого українського виробника олії – агрохолдингу "Кернел", які не входять до складу індексу через малий free-float, додали 0,21%.

На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій гірничорудної компанії Ferrexpo впав на 6,57%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП подорожчали на 1,06%.

Щодо єврооблігацій, то на Франкфуртській біржі після кількох днів зростання їх курс у середу також знизився на 1,25-2,14%, тоді як ВВП-варанти практично не змінилися в ціні.

Нагадаємо:

Напередодні індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) зранку 17 жовтня зріс на 5,43% – до 507,91 пункту після оголошеної напередодні ввечері домовленості про зустріч президента США Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним у Будапешті.