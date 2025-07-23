Зріс товарообіг: Україна пропонує Ізраїлю поновити роботу міжурядової економічної комісії

Україна пропонує відновити діяльність міжурядової українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва для подальшого зростання двосторонньої торгівлі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андріа Сибіги на спільній з главою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Минулоріч наш товарообіг зріс на понад 65% і становив майже 1 млрд доларів. Маємо розвинути цю позитивну динаміку. Нам важливо відновити діяльність (міжурядової українсько-ізраїльської) комісії з торговельно-економічного співробітництва та провести її чергове засідання", - сказав Сибіга.

Він додав, що пропонує також відновити політичні консультації між міністерствами закордонних справ України та Ізраїлю.

Нагадаємо:

Останнє 12‑те засідання спільної українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва відбулося 29–30 листопада 2021 року в Ізраїлі.