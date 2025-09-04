Українські сири восени подорожчають: їх витіснятимуть з полиць магазинів сирні продукти

Українські сировари восени традиційно очікують пожвавлення продажів, проте 2025 року вони планують підвищити ціни, орієнтовно, на 5%.

Про це повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

Очікування підвищення ціни призвело до росту продажів найдешевшого сегмента – сирного продукту.

"Цього року сезонні надії може зіпсувати цінова ситуація: на фоні здешевлення сиру в ЄС (мінус 8% у серпні), вітчизняні виробники, навпаки, планують підвищити ціни — орієнтовно на 5%. Подорожчання українського сиру вже дає свої наслідки: імпорт зростає, а полиці магазинів усе частіше займає сирний продукт — дешевша альтернатива, яка стрімко набирає популярності серед споживачів", - розповіли аналітики.

Зазначається, що завдяки нижчій вартості саме сирний продукт зараз демонструє найдинамічніше зростання реалізації.

Для багатьох покупців саме ця продукція стає єдиним доступним варіантом на фоні постійного подорожчання "справжнього" сиру.

"У таких умовах сировари змушені ділити ринок не тільки з імпортом, а й з конкурентами в межах країни, які роблять ставку на більш доступний формат. Очікується, що тренд на зростання споживання сирного продукту збережеться й надалі", - вважають в"Інфагро".

Нагадаємо:

Протягом семи місяців цього року за кордон було поставлено 8,1 тис. тонн українських сирів — на 24,6% більше, ніж торік.