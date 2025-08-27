Rutube, яким намагались замінити YouTube в РФ, масово скорочує працівників – ЦПД

Відеосервіс Rutube, яким російська влада намагалася замінити заблокований на території рф YouTube, зіткнувся з масовими скороченнями.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що працівникам пояснили, що сервіс у нинішньому вигляді працювати не буде, а у компанії немає грошей, щоб утримувати штат. Власник сервісу – холдинг "Газпром-медіа" – підтвердив плани щодо його реорганізації, інформує ЦПД.

Попри те, що YouTube в росії заблокований, і Rutube фактично залишився без конкурентів, сервіс не приносить доходів. Це ще раз доводить, що примусове "імпортозаміщення" в умовах ізоляції не працює, підкреслює ЦПД.

Йдеться, що для "Газпрому" утримання збиткових медіапроєктів стає дедалі важчим завданням. Через санкції та різке падіння експорту газу компанія втратила левову частку прибутків.

Нагадаємо:

Торік відеохостинг RuTube, який російська влада просуває як заміну YouTube, зник із магазину застосунків App Store та став недоступним для завантаження з Google Play.