Захистити фермерів: Румунія продовжила ліцензування для української агропродукції

Уряд Румунії продовжив обов’язкову вимогу ліцензування для української продукції до 31 грудня 2025 року, щоб "захистити місцевих фермерів".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Euractiv.

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу закликав румунських переробників "«отримувати сировину від вітчизняних фермерів, аби підтримати національне сільськогосподарське виробництво".

Як заявили у Міністерстві сільського господарства країни, відповідна постанова поширюється на усіх учасників агропродовольчого ланцюга, включаючи виробників, переробників і трейдерів, і "відіграє життєво важливу роль у підтримці вразливих соціальних груп, відповідно до принципів Європейського стовпа соціальних прав".

Нагадаємо:

Після рішення Європейської комісії у вересні 2023 року не поширювати заборону на імпорт українського зерна на п’ять сусідніх країн ЄС (Болгарію, Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину), Бухарест у жовтні 2023 року запровадив систему ліцензування імпорту зернових та олійних культур як з України, так і з Молдови. Цей захід був продовжений і розширений для охоплення додаткових продуктів, що потребують ліцензування.