Виробника "Лактофільтруму" оштрафували за поширення оманливої інформації про препарат

Антимонопольний комітет України визнав дії ТОВ "ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ" порушенням у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Справа була розпочата за заявою ТОВ "Орісіл-Фарм", яке є виробником дієтичної добавки "Еліміналь Гель".

Зазначається, що виробник на упаковці "Лактофільтруму" заявив неправдиві відомості про властивості цієї дієтичної добавки, зокрема:

1. "сприяє очищенню організму; відновленню мікрофлори покращенню стану шкіри";

2. "сприяє оздоровленню шкіри та покращенню стану при:

- алергічних захворюваннях та їх шкірних проявах (у поєднанні з інформацією, зазначеною у дужках: "атопічний дерматит, кропив’янка, харчова алергія" так і без такого поєднання);

- акне та інших запальних захворюваннях шкіри;

- отруєннях різного походження".

Як повідомляє АМКУ, у межах розгляду справи виробник не надав Комітету належних доказів на підтвердження інформації про властивості дієтичної добавки "Лактофільтрум".

При цьому Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що твердження щодо того, що зазначена дієтична добавка має лікувальні властивості суперечить законодавству.

АМКУ визнав такі дії ТОВ "ДЕЛЬТА МЕДІКЕЛ" порушенням, передбаченим статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та оштрафував його у розмірі 9,5 млн грн та зобов’язав припинити порушення у двомісячний строк з дня одержання рішення.

В Комітеті зазначили, що товариство вже притягувалось до відповідальності за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у грудні 2024 року, що вплинуло на збільшення розміру штрафу.

Нагадаємо:

АМКУ визнав, що ДП "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України" вчинило порушення у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, про косметичний засіб під назвою "Ротокан".