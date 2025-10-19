Фірмі не вдалося змінити рішення Київради щодо заказника, де у неї склади

Господарський суд Києва відмовив у позові ТОВ "ХК "Енсо груп", яка хотіла визнати недійсним рішення Київради про оголошення природної території "Протасів Яр" ландшафтним заказником, та про включення до нього двох ділянок.

Про це свідчить рішення суду від 24 вересня.

"Холдингова компанія "Енсо груп" є власником металевих будівель-складів загальною площею 1 501 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Протасів Яр, буд. 39. Нежитлові будівлі знаходяться на двох ділянках (кадастровий номер 8000000000:72:213:0046 площею 1,06 га та 8000000000:72:213:0100 площею 0,12 га).

У липні 2022 року Київрада оголосила "Протасів Яр" ландшафтним заказником місцевого значення і включила до нього ці дві ділянки.

Як з'ясувалося, понад 15 років тому "Енсо груп" отримав землі в оренду. Після закінчення строку договору оренди у 2013 році, компанія хотіла поновити угоду, але їй не вдалося. Проте фірма продовжувала користуватись ділянками, оскільки на них знаходяться її будівлі.

"Енсо груп" вважає, що під час створення ландшафтного заказника "Протасів Яр" не дотримано вимог закону про природно-заповідний фонд України, а включення ділянок до складу заказника відбулося з порушенням законодавства.

Суд відхилив доводи компанії, зокрема, зазначивши, що станом на липень 2022 року ТОВ "ХК "Енсо Груп" не мало юридично підтвердженого статусу користувача (орендаря) цими ділянками, що зумовлювало б Київраду погоджувати із компанією їх включення до складу "Протасового Яру".

При цьому, оголошення заказника жодним чином не впливає на право "Енсо Груп" попросити про виділення землі під нерухомістю, проте виключно для його обслуговування і з урахуванням обмежень, передбачених для природно-заповідного фонду.

Що ж стосується договору оренди ділянок від 2008 року, то він припинив дію у 2013 році, і навіть якщо припустити поновлення його дії ще на п`ять років - то вона закінчилася у 2018 році.

Засновниками "Енсо Груп" є британська компанія "Квад Ессетс Лімітед" і киянка Галина Когут, яка разом з Яніною Бісик є бенефіціарами "ХК "Енсо Груп".

Як писала "Київвлада", компанія, вочевидь, входить до орбіти впливу Євгенія Бесараба – столичного бізнесмена, який відомий як колишній топменеджер у "Діамантбанку" і девелоперській компанії St. Sophia Homes. У 2019 році "Наші гроші" повідомляли, що ці активи контролюються екснардепом Миколою Мартиненком (III-VIII скликання Верховної Ради, востаннє обирався від "Народного фронту") і його оточенням.

Зокрема, Бесараб був офіційним співвласником "ХК "Енсо Груп" з 2007 по 2020 роки (з перервами).

