Через збої в енергопостачанні у Києві можуть вдень світитися ліхтарі

У Києві можливі випадки роботи зовнішнього освітлення у денний час через збої в енергопостачанні.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

"Помилки в роботі системи керування зовнішнім освітленням можуть виникати через нестабільне енергопостачання", – говориться у повідомленні.

Фахівці КП "Київміськсвітло" дистанційно переналаштовують обладнання після виявлення збою, повідомляє КМДА.

"Якщо несправність неможливо усунути віддалено, на місце направляють аварійну бригаду.

У зв'язку з цим вимкнення освітлення може відбуватися не одразу", – додали у КМДА.

Зазначимо, що у зв'язку з дефіцитом енергоресурсів у Києві ухвалили рішення про обмеження та поетапне вимкнення зовнішнього освітлення парків і скверів для раціонального використання електроенергії.

Із моменту ввімкнення зовнішнього освітлення у вечірній час і до початку комендантської години, а також після її завершення до вимкнення освітлення вранці, світлодіодні світильники, що регулюють яскравість освітлення, працюють в енергоощадному режимі – на рівні до 20% потужності.

Інші типи світильників, які не мають можливості регулювання рівня освітлення, вмикаються частково – орієнтовно до 30% від загальної кількості на об'єкті.

Нагадаємо:

У Києві з 16 січня обмежили використання електроенергії на зовнішнє освітлення, враховуючи складну ситуацію в енергосистемі через масовані ворожі атаки.

16 грудня міністр енергетики України Денис Шмигаль звернувся до бізнесу із закликом знизити споживання електроенергії задля її економії.

Раніше повідомлялося, що універмаг ЦУМ Київ вимкнув 95% зовнішньої підсвітки будівліу у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі столиці.