Частка електрокарів серед імпортованих вживаних авто сягнула 50%: популярні моделі

У лютому 2025 року українці придбали 4,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі – 50%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що впродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.

Після частки електромобілів йдуть:

Бензинові авто – 33%

Гібридні – 8%;

Дизельні – 7%;

Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

TESLA Model Y - 430 од.; TESLA Model 3 - 285 од.; NISSAN Rogue - 129 од.; KIA Niro - 129 од.; AUDI E-Tron Sportback - 118 од.; CHEVROLET Bolt - 116 од.; HYUNDAI Kona - 112 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 102 од.; AUDI Q5 - 90 од.; MAZDA CX5 - 87 од.

Нагадаємо:

У лютому автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 39% більше, ніж торік.