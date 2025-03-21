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Частка електрокарів серед імпортованих вживаних авто сягнула 50%: популярні моделі

Віктор Волокіта — 21 березня, 09:19
Частка електрокарів серед імпортованих вживаних авто сягнула 50%: популярні моделі
Getty Images

У лютому 2025 року українці придбали 4,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі – 50%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що впродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.

Після частки електромобілів йдуть:

  • Бензинові авто – 33%
  • Гібридні – 8%;
  • Дизельні – 7%;
  • Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. TESLA Model Y - 430 од.;
  2. TESLA Model 3 - 285 од.;
  3. NISSAN Rogue - 129 од.;
  4. KIA Niro - 129 од.;
  5. AUDI E-Tron Sportback - 118 од.;
  6. CHEVROLET Bolt - 116 од.;
  7. HYUNDAI Kona - 112 од.;
  8. VOLKSWAGEN Tiguan - 102 од.;
  9. AUDI Q5 - 90 од.;
  10. MAZDA CX5 - 87 од.

Нагадаємо:

У лютому автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 39% більше, ніж торік.

авто автомобілі Укравтопром

автомобілі

Частка електрокарів серед імпортованих вживаних авто сягнула 50%: популярні моделі
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