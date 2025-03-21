Частка електрокарів серед імпортованих вживаних авто сягнула 50%: популярні моделі
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У лютому 2025 року українці придбали 4,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі – 50%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що впродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.
Після частки електромобілів йдуть:
- Бензинові авто – 33%
- Гібридні – 8%;
- Дизельні – 7%;
- Авто з ГБО – 2%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- TESLA Model Y - 430 од.;
- TESLA Model 3 - 285 од.;
- NISSAN Rogue - 129 од.;
- KIA Niro - 129 од.;
- AUDI E-Tron Sportback - 118 од.;
- CHEVROLET Bolt - 116 од.;
- HYUNDAI Kona - 112 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 102 од.;
- AUDI Q5 - 90 од.;
- MAZDA CX5 - 87 од.
Нагадаємо:
У лютому автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 39% більше, ніж торік.