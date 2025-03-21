Доля электрокаров среди импортируемых подержанных авто достигла 50%: популярные модели

В феврале 2025 года украинцы приобрели 4,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет. Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили - 50%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что в течение февраля свою первую регистрацию в Украине прошли 17 тыс. легковых авто с пробегом. Таким образом, авто в возрасте до 5 лет составляли четверть этого количества.

После доли электромобилей идут:

Бензиновые авто - 33%

Гибридные - 8%;

Дизельные - 7%;

Авто с ГБО - 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

TESLA Model Y - 430 ед; TESLA Model 3 - 285 ед; NISSAN Rogue - 129 ед; KIA Niro - 129 ед; AUDI E-Tron Sportback - 118 ед; CHEVROLET Bolt - 116 ед; HYUNDAI Kona - 112 ед; VOLKSWAGEN Tiguan - 102 ед; AUDI Q5 - 90 ед; MAZDA CX5 - 87 ед.

Напомним:

В феврале автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 39% больше, чем в прошлом году.