Доля электрокаров среди импортируемых подержанных авто достигла 50%: популярные модели
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В феврале 2025 года украинцы приобрели 4,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет. Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили - 50%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что в течение февраля свою первую регистрацию в Украине прошли 17 тыс. легковых авто с пробегом. Таким образом, авто в возрасте до 5 лет составляли четверть этого количества.
После доли электромобилей идут:
- Бензиновые авто - 33%
- Гибридные - 8%;
- Дизельные - 7%;
- Авто с ГБО - 2%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- TESLA Model Y - 430 ед;
- TESLA Model 3 - 285 ед;
- NISSAN Rogue - 129 ед;
- KIA Niro - 129 ед;
- AUDI E-Tron Sportback - 118 ед;
- CHEVROLET Bolt - 116 ед;
- HYUNDAI Kona - 112 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 102 ед;
- AUDI Q5 - 90 ед;
- MAZDA CX5 - 87 ед.
Напомним:
В феврале автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 39% больше, чем в прошлом году.