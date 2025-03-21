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Доля электрокаров среди импортируемых подержанных авто достигла 50%: популярные модели

Виктор Волокита — 21 марта, 09:19
Доля электрокаров среди импортируемых подержанных авто достигла 50%: популярные модели
Getty Images

В феврале 2025 года украинцы приобрели 4,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет. Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили - 50%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что в течение февраля свою первую регистрацию в Украине прошли 17 тыс. легковых авто с пробегом. Таким образом, авто в возрасте до 5 лет составляли четверть этого количества.

После доли электромобилей идут:

  • Бензиновые авто - 33%
  • Гибридные - 8%;
  • Дизельные - 7%;
  • Авто с ГБО - 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. TESLA Model Y - 430 ед;
  2. TESLA Model 3 - 285 ед;
  3. NISSAN Rogue - 129 ед;
  4. KIA Niro - 129 ед;
  5. AUDI E-Tron Sportback - 118 ед;
  6. CHEVROLET Bolt - 116 ед;
  7. HYUNDAI Kona - 112 ед;
  8. VOLKSWAGEN Tiguan - 102 ед;
  9. AUDI Q5 - 90 ед;
  10. MAZDA CX5 - 87 ед.

Напомним:

В феврале автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 39% больше, чем в прошлом году.

авто автомобили Укравтопром

Укравтопром

Доля электрокаров среди импортируемых подержанных авто достигла 50%: популярные модели
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