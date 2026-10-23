Частина Рівненської та Волинської областей – без світла

Росіяни атакували енергетику Рівненської та Волинської областей: частина Рівненщини зараз без світла, на Волині – 105 тисяч знеструмлених абонентів.

Про це повідомили у Рівненській та Волинській обласних військових адміністрацій.

"Упродовж вечора та ночі ворог атакував Рівненщину. Під прицілом опинилися енергетика, житловий сектор, бізнес.", – розповів начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Один з невеликих населених пунктів на Півночі області зазнав сім атак поспіль. На щастя, без людських жертв", – написав він у Facebook.

Частина Рівненщини зараз без світла.

Волинь атакували реактивні БпЛА, більше десятка шахедів було спрямовано на область упродовж ночі, повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

"Внаслідок атак на обʼєкти енергетики маємо майже 105 тисяч знеструмлених абонентів. Зокрема постраждали обʼєкти у Луцькому та Ковельському районах", – розповів він.

У зв'язку з цим є часткове обмеження водопостачання у Луцьку. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі та роблять все можливе.

"Також маємо одного травмованого та пошкодження будинку у Луцькому районі", – додав він.

Нагадаємо:

Окупанти масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК, суттєво пошкодивши обладнання ТЕС.