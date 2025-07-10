Буткевич хоче купити житомирський ЦУМ у колишньої дружини нардепа

Компанія "Пауер Плейс" Геннадія Буткевича подала заявку в Антимонопольний комітет на набуття контролю над ТОВ "Житомирські інвестиції", яка володіє будівлею житомирського Центрального універмагу.

Про це свідчить порядок денний засідання АМКУ на 10 липня, повідомляє Forbes Ukraine.

ТОВ "Пауер Плей" Геннадія Буткевича має намір набути контроль над ТОВ "Житомирські інвестиції, яка створена у грудні 2024 року і нею володіє Оксана Палиця.

Вона – колишня дружина бізнесмена і народного депутата від партії "За майбутнє Ігоря Палиці, повідомляло у жовтні 2020 року "Слідство.Інфо".

Серед власності компанії – дві земельні ділянки на Житомирщині та сім обʼєктів нерухомості у самому Житомирі. Серед них – Центральний універмаг на вулиці Київській, 37.

Нагадаємо:

ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" з групи BVG Геннадія Буткевича (співвласника АТБ) сплатило 1,89 млрд грн за приватизацію ТОВ "Аерок".