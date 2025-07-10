Буткевич хочет купить житомирский ЦУМ у бывшей жены нардепа

Компания "Пауэр Плейс" Геннадия Буткевича подала заявку в Антимонопольный комитет на приобретение контроля над ООО "Житомирские инвестиции", которая владеет зданием житомирского Центрального универмага.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания АМКУ на 10 июля, сообщает Forbes Ukraine.

ООО "Пауэр Плей" Геннадия Буткевича намерено приобрести контроль над ООО "Житомирские инвестиции", которая создана в декабре 2024 года и ею владеет Оксана Палица.

Она - бывшая жена бизнесмена и народного депутата от партии "За будущее Игоря Палицы, сообщало в октябре 2020 года "Слідство.Інфо".

Среди собственности компании - два земельных участка на Житомирщине и семь объектов недвижимости в самом Житомире. Среди них - Центральный универмаг на улице Киевской, 37.

Напомним:

ООО "Трайдент Геоинвест Украина" из группы BVG Геннадия Буткевича (совладельца АТБ) уплатило 1,89 млрд грн за приватизацию ООО "Аэрок".