"Було зроблено навмисно": ворожі дрони пошкодили польський завод Barlinek у Вінниці

Вночі 16 липня під час атаки на Вінницю російські дрони пошкодили польський завод Barlinek Group.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Російські безпілотники вдарили по заводу групи Barlinek у Вінниці. Директор заводу щойно сказав мені, що це було зроблено навмисно, з трьох напрямків", – наголосив він.

Є поранені, двоє з них з важкими опіками, зазначив Сікорський.

Він додав, що на місці події працюють українські служби, зокрема, польське консульство.

"Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів", – підкреслив польський міністр.

Група Barlinek – світовий виробник багатошарових дерев’яних підлог. Підлога продається до 75 країн на 6 континентах світу.

Також Barlinek виготовляє сертифіковані підлоги для спортивних об’єктів, плінтуси для підлоги і біопалива: пелет та брикет для камінів.

У Вінниці компанія відкрила свій завод у 2007 році.

Нагадаємо:

Уночі 16 липня Росія здійснила масовану атаку на Вінницю. Внаслідок ворожого удару зафіксовані влучання по обʼєктах промислової і цивільної інфраструктури, постраждали 8 людей.

Загалом Вінниччину сьогодні атакувало 28 БпЛА, з них орієнтовно 18 цілей знищено.