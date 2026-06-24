У травні малому та середньому бізнесу видали гарантованих державою кредитів на 3,7 мільярда

У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні в травні видали 569 гарантованих державою кредитів на 3,7 мільярда.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Загалом, з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видали майже 58 тис. кредитів на загальну суму 205,4 млрд грн, а під час воєнного стану – 52,7 тис. таких кредитів на 194,8 млрд грн.

У Мінфіні додали, що станом на 1 червня 30 банків-кредиторів обслуговують 20,3 тис. кредитів на суму 84,2 млрд грн.

"Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили майже 37,6 млрд гривень. Це 62% від загального ліміту чинних гарантій (60,4 млрд гривень)", – пояснили у відомстві.

Які банки лідирують за сумами кредитів:

Приватбанк – 12,8 кредитів на загальну суму 22,8 млрд грн (44% від ліміту таких гарантій, наданих банком);

Ощадбанк – 3,1 тис. кредитів на 13,3 млрд грн (61% від ліміту банку);

ПУМБ – 765 кредитів на 10,2 млрд грн (79% від ліміту);

Укргазбанк – 546 кредитів на 9,8 млрд грн (82% від ліміту);

Укрексімбанк – 811 кредитів на 9 млрд грн (52% від свого ліміту).

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві – 2 450 кредитів на загальну суму 12,6 млрд грн.

За видами економічної діяльності на першому місці опинилась переробна промисловість – 5 159 кредитів на 29,9 млрд грн. Ще 3,3 тис. кредитів на суму 24,3 млрд грн отримали бізнеси зі сфери сільського господарства.

Бізнеси зі сфери оптової та роздрібної торгівлі, ремонту транспортних засобів отримали найбільшу кількість кредитів (8,2 тис.), однак їхня загальна сума кредитів менша, ніж у попередніх сферах (20,8 млрд грн).

Нагадаємо:

За підсумками січня-травня 2026 року найбільший внесок у наповнення бюджету зробили підприємства переробної промисловості – вони забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету.