Російські браконьєри в Азовському морі завдали Україні збитків на понад чотири мільярди

В Азовському морі окупанти ведуть масовий незаконний вилов риби, знищуючи природні ресурси. Втрати рибного господарства через їх діяльність перевищують 4,1 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Держрибагентства.

Азовський рибоохоронний патруль, спираючись на відкриті дані, підрахував збитки завдані РФ. Зазначається, що шкода становила:

у 2022 році – 194,4 млн грн,

у 2023 році – 367 млн грн,

за 9 місяців 2024 року – 3 584 млн грн.

Зібрані дані передано до поліції для долучення до кримінального провадження.

В повідомленні нагадують, що українські правоохоронці продовжують документувати випадки незаконного вилову в Азовському морі.