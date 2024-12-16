Ресторатор Борисов передав бізнес колишній дружині

Усі права, бренди та заклади компанії Gastrofamily український ресторатор Дмитро Борисов передав своїй колишній дружині Олені Борисовій.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, відтепер він залишається лише в ролі пасивного партнера та співінвестора, і не буде брати участі в жодних стратегічних або операційних питаннях.

"Весь ресторанний бізнес Дмитра Борисова, нині GastroFamily, тепер повністю належить і керується Оленою Борисовою. Я передаю їй усі права на бренди та заклади, які ми створили разом", — також повідомив він.

Нагадаємо:

GastroFamily – мережа закладів харчування, якими керують Дмитро та Олена Борисови. Зокрема, до мережі належать бренди Білий налив, БПШ (БеляшПончикШаурма), Мушля, Dogz&Burgerz та Остання барикада.