"Виключно політичний крок": Боголюбов прокоментував рішення РНБО щодо санкцій проти нього

Бізнесмен Геннадій Боголюбов вважає запровадження санкцій РНБО проти нього виключно політичним кроком.

Про це пише Liga.net з посиланням на пресслужбу Боголюбова.

"Рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти мене є виключно політичним кроком. Розцінюю його як частину політичної гри, спрямованої на переділ бізнес-активів і усунення "неугодних". Готуємо правову позицію для активного юридичного захисту" – заявив він.

Водночас його адвокат Олексій Нижник зазначив, що рішення про запровадження санкцій не відповідає нормам санкційного законодавства України, бо "Боголюбов є громадянином України, і не є ніяким субʼєктом, який би здійснював терористичну діяльність".

Крім цього, Нижник додав, що рішення про застосування санкцій має містити строк застосування. Натомість, за його словами, санкції до Геннадія Боголюбова, у тому числі "блокування активів" – застосовано безстроково, що також суперечить нормам законодавства.

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Нагадаємо:

13 лютого президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука.

Бізнесмен Костянтин Жеваго вважає незаконними та безпідставними санкції Ради національної безпеки й оборони України, запроваджені проти нього.



