"Исключительно политический шаг": Боголюбов прокомментировал решение СНБО относительно санкций против него

Бизнесмен Геннадий Боголюбов считает введение санкций СНБО против него исключительно политическим шагом.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на пресс-службу Боголюбова.

"Решение СНБО о введении санкций против меня является исключительно политическим шагом. Расцениваю его как часть политической игры, направленной на передел бизнес-активов и устранение "неугодных". Готовим правовую позицию для активной юридической защиты", - заявил он.

В то же время его адвокат Алексей Нижник отметил, что решение о введении санкций не соответствует нормам санкционного законодательства Украины, потому что "Боголюбов является гражданином Украины, и не является никаким субъектом, который бы осуществлял террористическую деятельность".

Кроме этого, Нижник добавил, что решение о применении санкций должно содержать срок применения. Зато, по его словам, санкции к Геннадию Боголюбову, в том числе "блокировка активов" - применены бессрочно, что также противоречит нормам законодательства.

Читайте также: Политик и бизнесмен. Какие активы может забрать государство у Порошенко

Напомним:

13 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

Бизнесмен Константин Жеваго считает незаконными и безосновательными санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенные против него.



