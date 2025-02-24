Владелец БЦ "Парус" и гостиницы "Украина" Криппа будет сотрудничать с застройщиком DIM

Владелец БЦ "Парус" и гостиницы "Украина" Максим Криппа и Группа компаний DIM финализировали соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте DIM.

Отмечается, чтоучастие Криппы обеспечит завершение строительства текущих объектов застройщика и начало работы над новыми масштабными проектами.

Как говорится в пресс-релизе, это уже третья значительная инвестиция предпринимателя в недвижимость Украины во время полномасштабного вторжения.

"Я принял решение инвестировать в проекты компании DIM не только из-за их значительного инвестиционного потенциала, но и из-за нашего общего отношения к ведению бизнеса во время войны: они не боятся строить, я - инвестировать", - комментирует сделку Криппа.

Напомним:

В 2024 году Максим Криппа купил отель "Украина" в центре Киева.

В 2023 году купил столичный бизнес-центр "Парус" у Вадима Столара, в 2020 году - отель "Днепр" на ул. Крещатик в Киеве у Фонда госимущества Украины

В июле 2022 года Криппа стал известным благодаря приобретению киберспортивного клуба, чемпиона мира, NAVI. Издание Forbes сообщало, что сделка о передаче прав на NAVI состоялась еще в 2018 году.

Позже стало известно, что Криппа приобрел компанию-разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. - GSC Game World.