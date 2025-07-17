Бизнес положительно оценивает дальнейшую деловую активность - НБУ

Во II квартале 2025 года бизнес положительно оценивает деловую активность в следующие 12 месяцев, но оценки относительно текущего финансово-экономического состояния предприятий негативные.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

"Респонденты продолжали ожидать роста объемов производства товаров и услуг в Украине, а также были положительно настроены по развитию собственных предприятий на фоне улучшения инфляционных и курсовых ожиданий", - говорится в сообщении.

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) в I квартале 2025 года составил до 103,1% с 108.2%. Напомним, что значение индекса более 100 означает преимущество у респондентов положительных экономических настроений.

Участники опроса сохранили положительные оценки относительно общих объемов реализации продукции, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, а также финансово-экономического состояния предприятий. Бизнес ожидает увеличения объема производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев: баланс ответов - 9.2% (в І квартале - 15.6%).

Бизнес сохранил негативные оценки относительно текущего финансово-экономического состояния собственных предприятий: баланс ответов составил "минус" 5.3% по сравнению с "минус" 3.4% в I квартале, отмечает НБУ.

И респонденты продолжили положительно оценивать изменения финансово-экономического состояния собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов - 2.4% (в I квартале 2025 года - 4.7%).

"Улучшение оценок продемонстрировали респонденты подавляющего большинства представленных видов деятельности, больше всего - добывающей промышленности, сельского хозяйства, а также энерго- и водоснабжения. В то же время респонденты торговли все еще имели пессимистические ожидания", - говорится в сообщении.

Ожидался несколько медленнее рост объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке: балансы ответов - 10.5% и 9.4% соответственно (в I квартале - 20.7% и 19.5% соответственно).

Рост общих объемов реализации продукции ожидали респонденты всех видов экономической деятельности, больше всего - энерго- и водоснабжения, сельского хозяйства и других видов деятельности.

Рост объемов реализации продукции на внешнем рынке ожидали респонденты перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, других видов деятельности, а также торговли.

Респонденты усилили негативные оценки относительно количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов - "минус" 4.4% (в I квартале - "минус" 0.6%).

Негативные ожидания имели респонденты большинства видов экономической деятельности, больше всего - транспорта и связи, торговли, а также энерго- и водоснабжения. Зато предприятия строительства и добывающей промышленности ожидали увеличения количества работников в следующие 12 месяцев.

Участники опроса ослабили ожидания относительно роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника: баланс ответов - 49.8% по сравнению с 60.1% в предыдущем квартале.

На фоне уменьшения потребности в заемных средствах в ближайшее время (до 33.3% опрошенных во II квартале по сравнению с 38.1% в I квартале) уменьшилась доля респондентов, которые планируют брать банковские кредиты - 33.9% (в I квартале - 35.2%).

"Предприятия, которые планируют привлекать кредиты, традиционно предпочитают кредиты в национальной валюте - 83.0% (в I квартале - 80.9%). Слишком высокие ставки остаются существенным препятствием для привлечения новых кредитов - 47.7% ответов", - говорится в сообщении.

Значительная часть респондентов имеет другие источники финансирования - 43.6% по сравнению с 44.2% в предыдущем опросе.

Несколько усилилось влияние фактора "значительные колебания курса гривны к иностранным валютам" (на 2.2 п. п. до 18.0%).

Респонденты существенно снизили свои оценки относительно жесткости условий доступа к банковским кредитам: баланс ответов - 9.8% (в предыдущем опросе - 17.3%).

Напомним:

Год назад украинский бизнес ожидал замедления деловой активности, прогнозировал улучшение инфляционной и ухудшение курсовой динамики.

Ранее НБУ сообщал, что доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 27,9%, или на 2,4 процентных пункта по сравнению с показателем на начало года.