Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Бізнес отримав 320 мільйонів компенсації за працевлаштування ВПО

Олексій Артемчук — 8 січня, 17:51
Бізнес отримав 320 мільйонів компенсації за працевлаштування ВПО
НБУ

У 2024 році понад 10 000 роботодавців отримали 320 млн грн компенсації за працевлаштування 15 200 переселенців із небезпечних регіонів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Програма, запроваджена у квітні 2022 року, передбачає виплату 8000 грн на місяць за кожного ВПО протягом трьох місяців, а за найм осіб з інвалідністю – до шести місяців.

Найбільше переселенців працевлаштували у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та Києві. Для отримання компенсації роботодавці подають заявки через портал "Дія" або центри зайнятості.

Щоб отримати компенсацію, роботодавець повинен укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт із внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через портал Дія або у паперовій формі у центрі зайнятості.

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна наголосила, що програма допомагає переселенцям знайти роботу, а бізнесу – отримати фінансову підтримку.

бізнес Мінекономіки

Мінекономіки

Бізнес отримав 320 мільйонів компенсації за працевлаштування ВПО
100-й індустріальний парк з'явиться в Україні: чим займатиметься "Миронівка"
15 індустріальних парків у 2024 році отримали з бюджету більше мільярда: список

Останні новини