БЭБ остановило работу незаконного покер-клуба на Львовщине

Детективы Бюро экономической безопасности пресекли незаконную деятельность покер-клуба на Львовщине.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Установлено, что организатор клуба предоставлял доступ игрокам к участию в азартных играх, сообщал о месте и времени проведения кэш-игр в покер, выдавал игральные карты и фишки, контролировал проведение игр и работу крупье, следил за порядком в игровом зале.

По данным следствия, для сокрытия незаконной деятельности, он лично обеспечивал пропуск в помещение и хранил наличные.

Организатор получал незаконную прибыль в виде, так называемой, рейк-платы, то есть платы за игру в покер в зависимости от количества раздач и суммы с каждого игрового стола. В дальнейшем средства распределялись путем транзакций по соответствующим банковским счетам участников игры в покер и организатора, сообщает БЭБ.

Детективы БЭБ во Львовской области прекратили незаконную деятельность покер-клуба и сообщили о подозрении его организатору. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним:

За 2024 год украинцы потратили на пополнение игровых счетов 158 млрд грн.



