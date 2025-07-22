БЭБ нашло нелегальную нефтебазу: изъяло 18 миллионов и 150 тонн горючего
Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили преступную группу, которая организовала незаконную продажу фальсифицированного топлива в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следователи установили, что незаконно изготовленное топливо хранилось на одной из местных нефтебаз в Белоцерковском районе Киевской области.
В дальнейшем его продавали через сеть подконтрольных автозаправочных станций.
АЗС работали без соответствующих сертификатов качества на топливо и не отражали реализацию подакцизных товаров в финансово-хозяйственной отчетности.
В результате обысков на АЗС и нефтеперерабатывающем заводе детективы БЭБ изъяли более 57 тыс литров бензина, почти 85 тыс литров дизельного топлива, 4,5 тыс. литров сжиженного газа.
Кроме того, изъято более 18 млн грн в гривневом эквиваленте.
Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов составляет более 8 млн грн.
Напомним:
Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную деятельность обменных пунктов во Львовской области.