На Тернопільщині викрили підпільне виробництво тютюну та вилучили понад 5 тонн продукції

Бюро економічної безпеки припинило діяльність групи осіб, які організували незаконне виготовлення та зберігання тютюнової сировини на території Тернопільської області.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

За даними слідства, фігуранти облаштували підпільне виробництво на території приватного домоволодіння у Чортківському районі. В ангарі та теплицях розмістили обладнання для переробки тютюнового листя, його подрібнення, сушіння та фасування.

При цьому жодних дозвільних документів на виробництво та обіг тютюну вони не мали, зазначили в БЕБ. Отриману продукцію планували реалізовувати на території України, зокрема через Інтернет із використанням поштових перевізників.

Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили обладнання для подрібнення, сушіння та пакування тютюну, понад 5 тонн сировини, а також мобільні телефони з інформацією про її купівлю та збут.

Досудове розслідування триває.

