Не уплатили более 1,6 миллиарда грн налогов: БЭБ разоблачило недобросовестных предпринимателей

Бюро экономической безопасности разоблачило подрядчиков органов местного самоуправления, которые не зарегистрировали налоговые обязательства после получения бюджетных средств за выполненные работы.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По данным следствия, ряд компаний, которые выполняли государственные заказы, после получения средств из бюджета за работы или услуги не регистрировали или регистрировали не в полном объеме налоговые обязательства. Речь идет о более 1,6 млрд грн неуплаченных налогов.

Среди услуг, которые предоставляли упоминавшиеся общества, ремонт дорожного покрытия, капитальный ремонт зданий, строительство фортификационных сооружений и тому подобное.

БЭБ направило в Государственную налоговую службу письма-рекомендации для принятия соответствующих управленческих решений. В дальнейшем ГНС назначила ряд внеплановых проверок. Сейчас одному субъекту хозяйствования уже доначислено 1,3 млрд гривен налогов с учетом штрафной санкции.

Кроме того, на основании аналитических справок, детективы БЭБ начали досудебное расследование в ряде уголовных производств.

Напомним:

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи.