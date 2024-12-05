Баштанський сирзавод планує відновити виробництво на Миколаївщині

Баштанський сирзавод, продукція якого відома під торговою маркою «Славія», розглядає можливість відновлення виробництва на Миколаївщині.

Про це повідомив начальник Баштанської районної військової адміністрації (РВА) Владислав Дмитрів, передає Укрінформ.

«Я розмовляв з керівництвом групи компаній «Молочний альянс», до якої входить Баштанський сирзавод, а також з його безпосереднім директором. Вони сказали, що сьогодні розглядається можливість повернення підприємства на Миколаївщину і відновлення хоча б частини виробництва тут, у нас.

Зараз, як відомо, він релокований. Проте багато допомагає владі Баштанщини відбудовувати регіон, підтримує ЗСУ, чимало його працівників мобілізовані і захищають Україну на фронті», - сказав Дмитрів.

За його словами, наразі основною проблемою залишається брак сировини - щоб завод вийшов на мінімальну рентабельність, йому потрібно 100 тонн молока на добу. А в Баштанському районі, на частині якого велися бойові дії і деякі населені пункти якого були окуповані, за останні 2-3 роки поголів’я худоби зменшилося відсотків на 60-70.

«Я сам живу в селі, і якщо раніше череда корів налічувала 75 тварин, то нині менше 30. Проте люди потрохи повертаються, тож ми сподіваємося, що ситуація буде стабілізуватися.

Сьогодні на територію району по кілька разів на тиждень заїжджають приватні приймальники молока, які везуть його у Кривий Ріг та Вознесенськ. Але якщо раніше молоковозів ходило 9, то зараз лише два», - зазначив Дмитрів.

На його думку, щоб розвивати молочне тваринництво, потрібно вирішити кілька проблем – забезпечити кормову базу, у тому числі розмінувати території, щоб людям було де випасати худобу.

Крім того, давати допомогу на вирощування молодняка та змінити цінову політику на закупівлю молока. Адже сьогодні у домогосподарствах населення заготівельники закуповують його по 16 грн за літр, а на ринку воно коштує 30 грн.

Нагадаємо:

На Миколаївщині з початку великої війни руйнувань зазнало 207 промислових підприємств. Баштанський сирзавод, який також зазнав пошкоджень, релокувався до іншого регіону.