Баштанский сырзавод планирует возобновить производство на Николаевщине

Баштанский сырзавод, продукция которого известна под торговой маркой "Славия", рассматривает возможность возобновления производства на Николаевщине.

Об этом сообщил начальник Баштанской районной военной администрации (РВА) Владислав Дмитрив, передает Укринформ.

"Я разговаривал с руководством группы компаний "Молочный альянс", в которую входит Баштанский сырзавод, а также с его непосредственным директором. Они сказали, что сегодня рассматривается возможность возвращения предприятия на Николаевщину и восстановления хотя бы части производства здесь, у нас.

Сейчас, как известно, он релокирован. Однако много помогает властям Баштанщины отстраивать регион, поддерживает ВСУ, немало его работников мобилизованы и защищают Украину на фронте", - сказал Дмитрив..

По его словам, сейчас основной проблемой остается нехватка сырья - чтобы завод вышел на минимальную рентабельность, ему нужно 100 тонн молока в сутки. А в Баштанском районе, на части которого велись боевые действия и некоторые населенные пункты которого были оккупированы, за последние 2-3 года поголовье скота уменьшилось процентов на 60-70.

"Я сам живу в селе, и если раньше стадо коров насчитывало 75 животных, то сейчас меньше 30. Однако люди понемногу возвращаются, поэтому мы надеемся, что ситуация будет стабилизироваться.

Сегодня на территорию района по несколько раз в неделю заезжают частные приемщики молока, которые везут его в Кривой Рог и Вознесенск. Но если раньше молоковозов ходило 9, то сейчас только два", - отметил Дмитрив.

По его мнению, чтобы развивать молочное животноводство, нужно решить несколько проблем - обеспечить кормовую базу, в том числе разминировать территории, чтобы людям было где выпасать скот.

Кроме того, давать помощь на выращивание молодняка и изменить ценовую политику на закупку молока. Ведь сегодня в домохозяйствах населения заготовители закупают его по 16 грн за литр, а на рынке оно стоит 30 грн.

Напомним:

На Николаевщине с начала большой войны разрушениям подверглось 207 промышленных предприятий. Баштанский сырзавод, который также получил повреждения, релоцировался в другой регион.