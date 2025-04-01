АТБ без гендиректора: компанія оновила структуру управління
Корпорація АТБ завершила реорганізацію структури управління, остаточно відмовившись від централізованого керування.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що основні повноваження передані Раді директорів, до складу якої тепер входять три людини: Борис Марков, Олександр Токар та Дмитро Євтєєв.
"Такі зміни спрямовані на підвищення оперативності та ефективності управління операційною діяльністю та забезпечення прозорого контролю за нею", – заявили у пресслужбі компанії.
АТБ більше не керує підприємствами напряму, а виконує координаційну та консультативну функції. Через це скасовано посаду генерального директора, а натомість введено посаду виконавчого директора, який підпорядковується Раді директорів.
З 2004 року гендиректором АТБ був Борис Марков. Тепер виконавчим директором став Ігор Яцута, який раніше обіймав посаду першого заступника гендиректора.
Співвласник АТБ Віктор Карачун пояснив Forbes Ukraine: "Ми переформатували раду директорів. В ній три людини – по представнику від кожного акціонера. Їм будуть максимально делеговані повноваження. За виключенням затверджень бюджетів та стратегічних планів розвитку".
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